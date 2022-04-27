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لبنان

مصادر خليجية لـ "السياسة" الكويتية: صندوق الدعم أقوى رسالة

Lebanon 24
27-04-2022 | 17:46
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أكدت مصادر دبلوماسية خليجية لـ"السياسة" الكويتية أن "إطلاق صندوق الدعم السعودي الفرنسي، يمثل أقوى رسالة لمساندة الشعب اللبناني، وفي الوقت نفسه يؤكد على عدم الثقة بالطبقة الحاكمة التي أوصلت هذا الشعب إلى ما وصل إليه"، مشدّدة على أن "هناك التزاماً خليجياً ودولياً بالوقوف إلى جانب اللبنانيين لإخراجهم من المعاناة التي يواجهونها منذ سنوات".
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وقالت إن "القطاعات التي ستحصل على مساعدات الصندوق، تمت دراسة احتياجاتها بعناية، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها على أكثر من صعيد، وما يتعرض إليه اللبنانيون من ضغوطات لا تعد ولا تحصى".
المصدر: السياسة الكويتية
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