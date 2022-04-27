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لبنان

تساؤلات حول عرقلة البتّ بالكابيتال كونترول في المجلس النيابي

Lebanon 24
27-04-2022 | 18:11
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اعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "عرقلة البت بمشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي حاليا، تطرح جملة تساؤلات واستفسارات، وتضع الاتفاق النهائي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في مهب الريح، لا سيما بعد صدور اعتراضات واسعة من قبل النقابات الاساسية بلبنان عليه، والرفض القاطع من جمعية المصارف ضده، ما يعني صعوبة اعادة طرحه على المجلس النيابي الجديد في المرحلة المقبلة، وهذا مايؤدي حتما الى إطالة امد الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان".
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المصدر: اللواء
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