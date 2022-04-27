Advertisement

لبنان

بو حبيب ل"اللواء": طلبنا تقديم ما يمكن من معدّات وتقنيات لإنتشال الزورق

Lebanon 24
27-04-2022 | 18:28
A-
A+
Doc-P-946682-637867063190275795.jpg
Doc-P-946682-637867063190275795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الوزير عبد الله بو حبيب لـ"اللواء" حول طلب مساعدة دولية لإنتشال الزورق: "لقد طلبنا تقديم ما يمكن من معدات وتقنيات لإنتشال الزورق من عمق 400 متر، فوعدنا السفراء بسؤال حكوماتهم عن امكانية تلبية الطلب وسيردون الجواب الى وزير الدفاع موريس سليم قريباً وليس لوزير الخارجية".
Advertisement
وحول توقعه لمسار جلسة سحب الثقة قال بو حبيب: "لا استطيع ان اتكهن بما سيقوله النواب وانا حاضر للرد على اي استفسار او سؤال، لكني اعددت بياناً ارد فيه على الاسئلة الثلاثة التي طرحها طالبو سحب الثقة، والاول يتعلق بتوزيع مراكز الاقتراع وفق العنوان البريدي للناخب وليس عنوان سكنه لأنه تبين ان كثيراً من الناخبين غير معروفة عناوين سكنهم، والثاني يتعلق بكيفية تسجيل المندوبين حيث تبين حصول خطأ بإرسال المرشحين نسخة مصورة للوائح أسماء المندوبين بينما المطلوب النسخة الاصلية. والسؤال الثالث يتعلق بتوزيع لوائح الشطب وهي من اختصاص وزارة الداخلية لا الخارجية وهي موجودة على موقع وزارة الداخلية وبإمكان اي مرشح شراء نسخة من القرص المدمج للوائح الشطب بمبلغ 70 الف ليرة".
المصدر: اللواء
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-04-28
00:28 | 2022-04-28
23:54 | 2022-04-27
23:24 | 2022-04-27
23:17 | 2022-04-27
23:07 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website