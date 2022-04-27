"كورال الفيحاء يشدو حزنا على شهداء البحر"... أمسية فنية في الأونسكو السبت

تقام أمسية فنية، برعاية وزارة الثقافة، تحت عنوان "كورال الفيحاء يشدو حزنا على شهداء البحر"، وذلك يوم السبت المقبل، الساعة 9:30 مساء في قصر الاونسكو.

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