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لبنان

"كورال الفيحاء يشدو حزنا على شهداء البحر"... أمسية فنية في الأونسكو السبت

Lebanon 24
27-04-2022 | 23:54
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تقام أمسية فنية، برعاية وزارة الثقافة، تحت عنوان "كورال الفيحاء يشدو حزنا على شهداء البحر"، وذلك يوم السبت المقبل، الساعة 9:30 مساء في قصر الاونسكو.
 
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