لم يعرفوا انهم بطريقهم للمجهول.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لأفراد من عائلة مرعب لا زالوا بعداد مفقودي "زورق الموت"(فيديو)

5 أيام مرت على غرق "زورق الموت" قبالة شاطئ طرابلس، الروايات تضاربت حول الأعداد الدقيقة لمن كانوا على متنه، الا ان قصص المفقودين بدأت تتكشف وتظهر للعيان وترجح تقديرات رسمية ان عدد هؤلاء المفقودين لا يقل عن 23 شخصاً، عائلاتهم المفجوعة لا زالت تنتظر انتشال جثامينهم ووداعهم للمرة الأخيرة ودفنهم بطريقة لائقة.

في الساعات الأخيرة انتشر فيديو لأفراد من عائلة مرعب حيث 7 منهم لازالوا في عداد المفقودين، هذا الفيديو التقط وهم في طريقهم إلى "زورق الموت".

المفقودة حنان مرعب هي من كانت تصور أولادها يوسف وريماس وشقيقتها مها الحامل وابنتها ليا، وتسأل الجميع إلى أين تذهبون؟

جميعهم كانوا سعداء، ضحكات الأطفال يوسف وريماس وليا تعلو كانوا يظنون انهم في طريقهم إلى حياة أفضل لكنهم لم يعرفوا ان المجهول بانتظارهم، أهلهم باعوا معظم ممتلكاتهم، لتوفير مبلغ بآلاف الدولارات مقابل هذه الهجرة، وكانوا يحلمون دائمًا بلحظة الخروج من لبنان والوصول إلى إيطاليا لتأمين حياة أفضل لأولادهم.

البحث عن المفقودين مستمر وانطلقت عمليات المسح الميداني الشامل براً وبحراً من رأس بيروت وصولاً إلى العبدة في محاولة للعثور على أي منهم، فهل سيتكشف مصير هؤلاء قريبا ويُشفى غليل أهاليهم؟