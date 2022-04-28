هل فتك حزب الله بلائحة "بناء الدولة"؟ "خطة نقل" محكمة لرفع الحاصل الانتخابي

على ابواب المعركة الانتخابية في بعلبك- الهرمل توالت "الانسحابات الشيعية" من لائحة "بناء الدولة" المدعومة من "القوات اللبنانية". فبعد انسحاب كل من المرشحين رامز أمهز وهيمن مشيك من المعركة، من المقرر ان بعقد المرشح رفعت المصري في مؤتمر صحافي اليوم انسحابه وبذلك يكون حزب الله قد اطبق على اللائحة التي تسعى من خلالها "القوات" لكسب الاصوات الشيعية من خلال ترشيح شخصيات من عائلات وعشائر كبيرة في المنطقة .

تقول مصادر مطلعة ان حزب الله وضع "خطة نقل" كبيرة جدا لدائرة بعلبك-الهرمل بهدف نقل الناخبين من بيروت وضواحيها الى قرى ومدن الدائرة وذلك لتجنب انخفاض نسبة الاقتراع بسبب صعوبة التنقل وارتفاع تكلفة النقل الى حدود كبيرة".

وبحسب المصادر فإن حزب الله "يحاول تأمين الوصول الى حاصل انتخابي اعلى من حاصل الانتخابات النيابية السابقة ،ويعتبر ان معركته الاساسية هي اسقاط مرشح "القوات اللبنانية" انطوان حبشي عبر منعها من الوصول الى العتبة الانتخابية".