"إجتهاد مستقبلي" بقاعا: الحريري علّق العمل السياسي ولم يدع لمقاطعة الانتخابات

تنشط التحركات الانتخابية للناشطين والعاملين في "تيار المستقبل" في البقاع، من دون تقديم استقالاتهم وفقاً للقرار الذي اتخذته الأمانة العامة كشرط اساسي لكل من يترشح او يعمل في الانتخابات حالياً.

وكان لافتا في هذا الصدد ما اعلنه منسق تيار المستقبل في البقاع الاوسط سعيد ياسين في حديث صحافي صباح اليوم قال فيه" الرئيس الحريري علّق العمل السياسي، ولم يدع لمقاطعة الانتخابات، ففي منطقة مثل البقاع الاوسط يشكل "التيار" فيها اكبر قوة تجييرية في عدد الأصوات، لا يعقل ان يؤخذ قرار مقاطعة الانتخابات، حتى يرضى الآخرون، فمن الطبيعي عند اي تحرك انتخابي يُتهم التيار بالتدخل، لهؤلاء نقول كيف تعوّلون على صوتنا ولا تريدون تدخلنا، نحن موجودون من خلال ناسنا واهلنا".

اضاف انه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وانه لن يتعاطى الشأن الانتخابي لصالح احد او ضد أحد، وقال "جمهور تيار المستقبل والمناصرون لديهم خيارات، وفق الثوابت الوطنية، فلا تحالف مع «حزب الله» والتيار الوطني الحر وحزب القوات".