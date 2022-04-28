Advertisement

لبنان

اتصالات جنبلاطية- ارسلانية للتهدئة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-04-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-946748-637867324671978340.jpg
Doc-P-946748-637867324671978340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تفيد المعطيات ان اتصالات مكثفة جرت بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لضبط البيانات والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الذهاب بالتصعيد الى ما لا تحمد عقباه.

وافيد في هذا الصدد ان اتصالا جرى بين المرشح على لائحة «الوفاق الوطني»  فاروق الأعور والنائب الاشتراكي هادي أبو الحسن للتهدئة  تحت شعار" علينا التنبه منذ الان الى كيفية لملمة الوضع بعد الانتخابات واستئناف الحوار، على غرار ما كان يحصل بعد كل مواجهة".

لكن، ووفق المعطيات المتوافرة، فان هذا المسعى لم يحقق نتائجه بعد، وان القيمين على التواصل الاجتماعي من كلا الطرفين، يستخدمون " كل الاسلحة المتاحة" للتهشيم بالخصم.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2022-04-28
11:46 | 2022-04-28
11:42 | 2022-04-28
11:41 | 2022-04-28
10:58 | 2022-04-28
10:52 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website