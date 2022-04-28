بدل النقل سيبلغ قريبا هذا الرقم؟

مع معاودة الدولار ارتفاعه في السوق الموازية وتحليق أسعار المحروقات حيث لامس سعر صفيحة البنزين الـ 500 ألف ليرة، عاد الحديث مُجددا عن إمكان رفع بدل النقل للموظفين في القطاعين العام والخاص لكي يصبح 100 ألف ليرة.

ويتم تداول معلومات عن اتصالات تجري بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ووزير العمل لبحث إمكان دعوة لجنة المؤشر للاجتماع مجدداً ودرس موضوع رفع بدل النقل.

وكان مجلس الوزراء أقرّ نهاية شهر كانون الثاني الماضي رفع بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة للقطاع العام و65 ألف ليرة للقطاع الخاص.