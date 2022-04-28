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لبنان

هيئة الاشراف تحدد السقف الانتخابي للمرشحين واللوائح الانتخابية..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
28-04-2022 | 02:20
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صدر عن هيئة الاشراف على الانتخابات بيان حمل الرقم 14، يتعلق بالسقف الانتخابي للمرشحين واللوائح الانتخابية جاء فيه: 

"تحيط هيئة الاشراف على الانتخابات جميع المرشحين واللوائح الانتخابية والمعنيين بالشؤون الانتخابية أنه تمّ تحديد السقف الانتخابي الواجب اعتماده في كل الدوائر الانتخابية الكبرى والصغرى للمرشّحين واللوائح الإنتخابية في الانتخابات النيابية العامة التي ستجري بتاريخ 15/5/2022وفقاً للجداول المرفقة:
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