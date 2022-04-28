هذا ما حصل ليلاً في أحد مطاعم الحمراء

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي:

عمل رجال فوج إطفاء مدينة بيروت بمؤازرة الدفاع المدني منذ الساعة 00:40 ولغاية الساعة 3:40 فجراً من تاريخ اليوم الواقع في 28-4-2022، على اخماد حريق شب في اسطوانة غاز مركزية سعة 1000 لتر، عائدة لاحد المطاعم في منطقة الحمرا-رأس بيروت وحال التدخل السريع لرجال فوج الاطفاء دون امتداد النيران ووصولها إلى خزانات المازوت المتواجدة على مقربة َمن أسطوانة الغاز.

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وقد اسفر الحريق عن سقوط مصابين إثنين من رجال الفوج تعرّضا الى حروقٍ متوسطة مما استدعى نقلهما الى المستشفى لتلقّي العلاج.