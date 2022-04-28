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لبنان

هل سيتم رفع سعر ربطة الخبز قريباً؟

Lebanon 24
28-04-2022 | 03:25
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أكد نقيب اصحاب صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف، أنه لا يوجد قرار برفع سعر ربطة الخبر في الوقت القريب، مشيرًا الى ان كل الآليات لتأمين وإستيراد القمح لا تزال قيد المناقشة وهناك مطاحن اقفلت نتيجة التأخر في عملية فحص القمح.
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وتابع في حديث عبر صوت لبنان:" نحن نرفع يدنا عن كل فرن محتكر، ويجب رفع الدعم عن كل اصناف القمح التي تستعمل لغير الرغيف اللبناني، والمطلوب من الدولة ان تستمر بعملية الدعم والتي تبلغ 260 مليون دولار سنويا، القمح اللبناني لا يكفي حاجة السوق اللبناني لذلك يجب العمل على دعم المزارعين لزيادة المساحات المزروعة ".
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