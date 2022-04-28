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لبنان

صفارات الانذار تدوي في شمال اسرائيل.. ماذا يحصل على الحدود الجنوبية؟

Lebanon 24
28-04-2022 | 03:38
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سمع منذ قليل، دوي صفارات الانذار في الداخل الاسرائيلي قبالة بلدة كفركلا الحدودية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
 
(الوكالة الوطنية للاعلام)
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