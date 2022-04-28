فوج اطفاء بيروت : اصابة اثنين من الفوج اثناء اطفاء حريق اسطوانة غاز في الحمراء

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان "ان فوج اطفاء مدينة بيروت بمؤازرة الدفاع المدني عمل منذ الساعة 00:40 ولغاية الساعة 3:40 فجر اليوم على اخماد حريق شب في اسطوانة غاز مركزية سعة 1000 لتر، عائدة لاحد المطاعم في منطقة الحمرا-رأس بيروت، وحال التدخل السريع لرجال فوج الاطفاء دون امتداد النيران ووصولها إلى خزانات المازوت المتواجدة على مقربة َمن أسطوانة الغاز".اضاف البيان: واسفر الحريق عن اصابة شخصين من رجال الفوج تعرّضا الى حروقٍ متوسطة مما استدعى نقلهما الى المستشفى لتلقّي العلاج".