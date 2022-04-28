إنخفاض إضافي بسعر البنزين وإرتفاع بالمازوت والغاز... إليكم جدول الأسعار

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان :474000 (-6000)

البنزين 98 أوكتان :484000 (-6000)

المازوت 585000 (+15000)

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الغاز 367000 (+10000)