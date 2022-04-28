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لبنان

للناخبين... إعرفوا مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بكم يوم الإنتخابات

Lebanon 24
28-04-2022 | 04:13
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:

بعد صدور قراري وزير الداخلية والبلديات بتحديد وتوزيع أقلام الاقتراع للناخبين المقيمين وغير المقيمين على الاراضي اللبنانية للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢. 
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وبعدما قامت الدائرة المختصة في الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بوضع برنامج يهدف الى تمكين الناخبات والناخبين من معرفة المراكز التي سينتخبون فيها في لبنان وخارجه على حد سواء. 

تعلن الوزارة انه بات بإمكان الناخبين اللبنانيين، اينما كانوا، الولوج الى هذا البرنامج للاطلاع على مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بهم وذلك على الرابط الآتي:

www.dgcs.gov.lb/arabic/where-to-vote
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