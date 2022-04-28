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لبنان

الـDrone تدخل على خطّ البحث عن مفقودي زورق طرابلس... إليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
28-04-2022 | 04:26
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لليوم الخامس على التوالي، يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، العمل لمؤازرة الوحدات البحرية في الجيش، في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الشامل براً وبحراً عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق الذي تعرض للغرق مقابل شاطئ طرابلس.
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وقد توزعت العناصر على امتداد الشاطئ اللبناني من العبدة مروراً بطرابلس ثم شكا، ثم البترون وصولاً إلى جونية في محاولة للعثور على أي من المفقودين.
ويشار إلى أنه تم استخدام طائرة مسيرة Drone للحصول على صور جوية دقيقة تسهم في مساعدة العناصر لاتمام عمليات البحث والإنقاذ.
 
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