توقيعٌ لـ وزير المالية يتعلّق بـ"ضريبة الرواتب والأجور"..هذه تفاصيله!

وقّع وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/05/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2021.

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