21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المرتضى في يوم القدس: ليس لليهود في أرضنا نصيب
Lebanon 24
28-04-2022
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان بالتعاون مع بلدية الغبيري، وبرعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، "الحفل الخظابي الانشادي" لمناسبة يوم القدس العالمي الذي اعلنه الامام الخميني في آخر جمعة من شهر رمضان، تحت عنوان "معا من أجل القدس"، في المركز الصحي الاجتماعي لبلدية الغبيري.
Advertisement
وتلا وزير الثقافية محمد وسام المرتضى كلمة للمناسبة، قال فيها: "على الرغم من ضراوة يومياتها، لا تدخل القدس في متناول المعاني اليومية، ذلك أنها في معنى الحق الإلهي متجلى السماء على الأرض، وفي معنى الحق البشري خلاصة القيم الإنسانية العليا. هكذا كانت على امتداد سبعة آلاف عام من عمر وجودها، منذ أن بناها الكنعانيون اليبوسيون في القرن الخامس قبل المسيح؛ وهكذا ستبقى حين يعيدها إلى أصل معانيها السامية، أهلها الحقيقيون أبناء عدنان وقحطان وكنعان، عندما يقتلعون من ترابها المبارك يبوسة هذا الاحتلال المجرم، كما يقتلع الفلاح من سنديانة خضراء غصنا يابسا دخيلا عليها جرى ربطه فيها محاولة لتطعيمها وتغيير طبيعتها.
والقدس علاقة طردية وعكسية في آن معا بين المقدس والقانون، ولهذا كان لبواباتها أن تنفتح مصاريعها دائما على الحق وتنغلق في وجه الباطل، ولزيتونها أن تصفق أغصانه دائما للسلام وتصفع الوجوه الحاقدة، ولناسها أن يقيموا دائما على الرباط في أكنافها ذودا عن السلام والحق، ودفعا للباطل والحقد".
أضاف: "أصل الحكاية أيها الأحبة، أن ليس لليهود في أرضنا من الماضي نصيب، فالمملكة القديمة التي يزعمون أنهم أقاموها هنا، تكاد رقعة سلطانها الزمنية أن تقل ديمومة عن مدة اغتصابهم الحديث لفلسطين؛ فكيف إذا لبرهة يسيرة من الزمن أن تنتحل الزمان كله؟ وها إن الاعتداءات التنقيبية التي يجريها الصهاينة تحت أساسات المسجد الأقصى، تخيب آمالهم في العثور، ولو على حجر وحيد ينتسب لهم. هذا يؤكد أنهم لم يجيئوا إلى أرضنا طلبا لحق، بل اعتداء على أصحاب الحقوق الأصليين، ولذلك جعلوا كيانهم المعتدي ثكنة حربية متقدمة في المنطقة العربية، تهدف إلى قتل أهلها وتقسيم شعوبها والاستيلاء على خيراتها، في مقاربة سوسيولوجية لم تعرفها الحضارات: مجتمع حي يشرد إلى الشتات، وآخر مصطنع يؤتى بأفراده من أعراق الأرض وألسنة الجهات جمعاء، فلا يلتقون إلا على ظلم وتعصب وعدوان. وبعد هذا يحاضر القاتل في ثقافة الحياة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم يعرفوا انهم بطريقهم للمجهول.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لأفراد من عائلة مرعب لا زالوا بعداد مفقودي "زورق الموت"(فيديو)
Lebanon 24
لم يعرفوا انهم بطريقهم للمجهول.. شاهدوا اللحظات الأخيرة لأفراد من عائلة مرعب لا زالوا بعداد مفقودي "زورق الموت"(فيديو)
00:28 | 2022-04-28
28/04/2022 12:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة فنان لبناني شهير تنجو بأعجوبة: سيارة زوجته احترقت بالكامل.. وابنتاه كانتا بداخلها (صورة)
Lebanon 24
عائلة فنان لبناني شهير تنجو بأعجوبة: سيارة زوجته احترقت بالكامل.. وابنتاه كانتا بداخلها (صورة)
02:00 | 2022-04-28
28/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح ينسحب غدًا لصالح الثنائي الشيعي
Lebanon 24
مرشح ينسحب غدًا لصالح الثنائي الشيعي
15:03 | 2022-04-27
27/04/2022 03:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "باب الحارة" أبو شهاب يثير الحيرة بصورة رومنسية مع ممثلة لبنانية شهيرة
Lebanon 24
نجم "باب الحارة" أبو شهاب يثير الحيرة بصورة رومنسية مع ممثلة لبنانية شهيرة
14:00 | 2022-04-27
27/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-27
27/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:13 | 2022-04-28
شاهدوا اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد "قارب الموت"
12:00 | 2022-04-28
لليوم الخامس على التوالي.. عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس لا تزال مستمرة
11:46 | 2022-04-28
قاسم هاشم: إقدام العدو على خطف راع من حدود مزارع شبعا يؤكد مرة جديدة طبيعته الهمجية العدوانية
11:42 | 2022-04-28
بعد الأخبار المتداولة عن تهديد عسكريين في البقاع من قبل العصابات... هذا ما أكده مصدر أمني
11:41 | 2022-04-28
كم بلغ حجم التداول على "Sayrafa"؟
10:58 | 2022-04-28
قطع السير على الطريق العام في شارع الحمرا لهذه الاسباب!
فيديو
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
Lebanon 24
لغز سقوط الطائرة المصرية عام 2016 كُشف.. سيجارة قتلت 66 راكبا على متنها! (فيديو)
04:41 | 2022-04-28
28/04/2022 19:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو
23:37 | 2022-04-27
28/04/2022 19:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-27
28/04/2022 19:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact