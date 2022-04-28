وزير العدل التقى وفد بعثة الإتحاد الأوروبي.. طراف: سعداء للوصول الى آلية لوضع قانون إستقلالية القضاء

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بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري مع وفد بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف في إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي والمساعدة التي يمكن أن يقدمها الإتحاد لوزارة العدل في هذا الإطار.بعد الإجتماع، قال طراف :" لقد سُررنا اليوم بعقد لقاء مع وزير العدل القاضي هنري الخوري تخلله نقاش بنّاء وإيجابي حول المشاريع القائمة المشتركة بين وزارة العدل والإتحاد الأوروبي، ومن أبرزها مشروع قانون إستقلالية القضاء العدلي والدعم الذي يمكن أن تقدمه اللجنة الإستشارية الأوروبية Commission de) Venice) لهذا المشروع".أضاف: "نحن سعداء لدعم الحكومة اللبنانية، في هذا السياق، ومن خلالها صانعي القرار للوصول الى آلية لوضع هذا القانون قيد التطبيق بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، علماً بأن خبراء اللجنة الذين زاروا لبنان أخيراً بدعوة من وزير العدل، قدموا ليس فقط رأياً حول هذا المشروع- القانون، إنما أيضاً توصيات تساعد النقاش حوله للوصول الى الخواتيم المرجوة، وهم خبراء يعملون على ملفاتهم بشكل متقن، كما سررنا بلقاء وزير العدل وفريق عمله المتابع لتفاصيل هذا المشروع".