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لبنان

بوحبيب التقى وفد هيئة الاشراف على الانتخابات

Lebanon 24
28-04-2022 | 05:52
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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع وفد هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك وتم البحث في كيفية التعاون لإنجاح  عملية الاقتراع  للمغتربين اللبنانيين .
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