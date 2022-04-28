بوحبيب التقى وفد هيئة الاشراف على الانتخابات

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع وفد هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك وتم البحث في كيفية التعاون لإنجاح عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين .

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