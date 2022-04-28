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لبنان

أوقفته شعبة المعلومات بالجرم المشهود... هذا ما كان يفعله في برج حمود! (صورة)

Lebanon 24
28-04-2022 | 06:01
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في مناطق الدّورة، وبرج حمّود، والنّبعة.
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 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى:

و. ف. (مواليد عام 1995، سوري)
بتاريخ 12-4-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة برج حمود، على متن آلية "توك توك" لون أحمر، جرى ضبطها.

بتفتيشه، تم ضبط: /206،7/ غ. من مادّة حشيشة الكيف، و/49،7/ غ. من مادّة الماريجوانا، ومیزان حسّاس، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.

كما تم توقيف أحد زبائنه أثناء شرائه المخدّرات، وهو المدعو:

 م. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)
وضُبط بحوزته ظرف واحد من مادّة السالفيا زِنته حوالي /2.9/ غ، وحبّتان مخدّرتان، و"دفتر ورق لف سجائر"، ومبلغ مالي وهاتف خلوي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتجارة المخدّرات لحسابه الخاص، وترويجها لعددٍ من الزبائن في المناطق المذكورة أعلاه. وأنّه يستحصل على المواد المخدّرة من إحدى البلدات البقاعية. واعترف الثاني بتعاطي المخدّرات وبشرائها من الموقوف الأوّل.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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