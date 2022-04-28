للحدّ من سرقات النحاس والريغارات... هذا ما قرّره وزير الصناعة

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أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً عن تنظيم آلية استحصال مكابس الخرضة على المواد الأولية، وذلك للحدّ من سرقة كابلات النحاس وأغطية مجاري الأرصفة النحاسية- الريغار. وجاء في القرار:إن وزير الصناعةبناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)،بناء على المرسوم رقم 13173 تاریخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 2022/6/12 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاءالمؤسسات الصناعية واستثمارها)بناء على المرسوم9765 تاريخ 2003/3/11 ( الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)ولما تبيّن لنا في الآونة الأخيرة أن بعض مكابس الخرضة تستحصل على مادة النحاس ولاسيما الناقل النحاسي المستخدم في صناعة الاسلاك الكهربائية وكذلك أغطية الريغارات من مصادر غير مشروعة،يقرر ما يأتي:المادة الأولى: على جميع مكابس الخرضة العاملة على كافة الأراضي اللبنانية إعداد سجلات تتضمنالبيانات التالية:- وثيقة تحدد هوية الجهة التي تم شراء مادة النحاس وكذلك أغطية الريغارات منها، سواء كانت شخصاً طبيعياً أو معنوياً- تاريخ الشراء- الكمية المشتراة ونوعيتها.المادة الثانية: تلتزم مكابس الخرضة بتزويد الجهات المختصة بهذه السجلات عند طلبها، وفي حال ثبوتنقص في هذه البيانات أو عدم وجودها تعتبر هذه المواد حكماً من مصدر غير مشروع على أن تقع المسؤولية القانونية على عاتق المكبس المخالف.تشكل مخالفة هذا القرار الجنحة المنصوص عليها بموجب المادة 707 عقوبات.المادة الثالثة: عند الاشتباه بعدم مشروعية مصادر المواد المذكورة أعلاه، يجب على مكابس الخرضة ابلاغالقوى الأمنية.المادة الرابعة: يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره، ويبلغ الى من يلزم.بيروت في 2022/4/28وزير الصناعةجورج بوشكیانيبلغ الى:وزارة الداخلية والبلديات- المحافظات- وزارة المالية، مديرية الجمارك العامة- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- معهد البحوث الصناعية- جمعية الصناعين اللبنانيين-المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة- مؤسسة المحفوظات الوطنية- الجريدة الرسمية