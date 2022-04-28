كسبار: الدعاوى على بعض المصارف جاهزة

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أكد نقيب المحامين ناضر كسبار خلال إفطار أقامه المحامي يوسف زعيتر في مطعم "سراي" في وسط بيروت شاركت فيه شخصيات سياسية وقضائية وامنية واكاديمية، أنه "سيكون هناك المزيد من التحركات الاحتجاجية الضاغطة رفضا لتمرير مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية"، مشيرا الى أن "الدعاوى على بعض المصارف أعدت، وهي جاهزة وسيتم الذهاب بالمسار القضائي ليأخذ كل مواطن حقه. في نهاية المطاف الأموال موجودة وليعطوا للمودعين حقوقهم وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".وأكد أن "النقابة ستكون حاضرة في مواجهة السياسات المالية المطروحة على كل المستويات"، ومن الناحية الدستورية أشار الى أن "المشروع يشكل خطرا على المودعين وكذلك على الحقوق الدستورية ونتحدث هنا عن الإطاحة بالدعاوى القضائية التي لم يصدر فيها قرار او تلك التي من الممكن أن تقدم، وبالتالي هذا يعتبر من التعديات على الدستور وحقوق الناس في آن، وكذلك هو تعد صارخ على هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية".