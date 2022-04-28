Advertisement

لبنان

كسبار: الدعاوى على بعض المصارف جاهزة

Lebanon 24
28-04-2022 | 05:10
A-
A+
Doc-P-946844-637867508670876490.png
Doc-P-946844-637867508670876490.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نقيب المحامين ناضر كسبار خلال إفطار أقامه المحامي يوسف زعيتر في مطعم "سراي" في وسط بيروت شاركت فيه شخصيات سياسية وقضائية وامنية واكاديمية، أنه "سيكون هناك المزيد من التحركات الاحتجاجية الضاغطة رفضا لتمرير مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية"، مشيرا الى أن "الدعاوى على بعض المصارف أعدت، وهي جاهزة وسيتم الذهاب بالمسار القضائي ليأخذ كل مواطن حقه. في نهاية المطاف الأموال موجودة وليعطوا للمودعين حقوقهم وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".
Advertisement
 
وأكد أن "النقابة ستكون حاضرة في مواجهة السياسات المالية المطروحة على كل المستويات"، ومن الناحية الدستورية أشار الى أن "المشروع يشكل خطرا على المودعين وكذلك على الحقوق الدستورية ونتحدث هنا عن الإطاحة بالدعاوى القضائية التي لم يصدر فيها قرار او تلك التي من الممكن أن تقدم، وبالتالي هذا يعتبر من التعديات على الدستور وحقوق الناس في آن، وكذلك هو تعد صارخ على هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2022-04-28
12:00 | 2022-04-28
11:46 | 2022-04-28
11:42 | 2022-04-28
11:41 | 2022-04-28
10:58 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website