سلوم التقى وفدا من الائتلاف النقابي اللبناني لدعم فلسطين

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استقبل نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في مقر النقابة، وفدا من الائتلاف النقابي اللبناني لدعم فلسطين حيث قدم الوفد للنقيب سلوم لوحة القدس تكريما" لدوره الوطني والعربي القيادي، تجسّد كنيسة القيامة والمجسد الاقص وتعني قبلة الانسانيّة والاديان والعروبة الجامعة بقضاياها المحقة"، وفق بيان عن مكتيه الاعلامي.وقد أكد النقيب سلوم للوفد ان" تعزير دور لبنان الصلة الوصل بين الغرب والشرق ومكانته ضمن محيطه العربي وحمل راية حقوق اللبنانيين ومعاناتهم وجميع ابناء الشعب العربي سيكون دائما في صلب عمله وسعيه".