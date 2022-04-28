Advertisement

لبنان

سلوم التقى وفدا من الائتلاف النقابي اللبناني لدعم فلسطين

Lebanon 24
28-04-2022 | 06:50
A-
A+
Doc-P-946848-637867511836782857.png
Doc-P-946848-637867511836782857.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في مقر النقابة، وفدا من الائتلاف النقابي اللبناني لدعم فلسطين حيث قدم الوفد للنقيب سلوم لوحة القدس تكريما" لدوره الوطني والعربي القيادي، تجسّد كنيسة القيامة والمجسد الاقص وتعني قبلة الانسانيّة والاديان والعروبة الجامعة بقضاياها المحقة"، وفق بيان عن مكتيه الاعلامي.
Advertisement

وقد أكد النقيب سلوم للوفد ان" تعزير دور لبنان الصلة الوصل  بين الغرب والشرق ومكانته ضمن محيطه العربي وحمل راية حقوق اللبنانيين ومعاناتهم وجميع ابناء الشعب العربي سيكون دائما في صلب عمله وسعيه".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:13 | 2022-04-28
12:00 | 2022-04-28
11:46 | 2022-04-28
11:42 | 2022-04-28
11:41 | 2022-04-28
10:58 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website