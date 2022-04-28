لجنة الأسير سكاف في يوم القدس العالمي: للتمسك بخيار المقاومة

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حيت "لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف"، في بيان لمناسبة يوم القدس العالمي، "الشعب الفلسطيني الصامد الصابر، والقافلة الطويلة من الشهداء والأسرى والجرحى، والمقاومين الأبطال الذين يواجهون الإحتلال الصهيوني البغيض على أرض فلسطين الحبيبة بإرادة وعزيمة قل نظيرها".واعتبرت اللجنة أن "يوم القدس العالمي سيبقى يحييه أبناء الأمة العربية والإسلامية والأحرار في أنحاء العالم، لما لهذه المناسبة من رمزية عظيمة لدى جميع المؤمنين بالقضية الفلسطينية المحقة، وليعلم العدو بأننا لن نتخلى عن فلسطين مهما طال الزمن".وأكدت أن "فلسطين ستبقى القبلة الأساسية والمركزية للجهاد والمقاومة ضد قوات الإحتلال، مهما حاول البعض إبعاد البوصلة عنها، خدمة للمشروع الصهيوني - الأميركي الذي يحاول السيطرة على أمتنا ومقدراتها، وتقسيم أوطاننا وتجزئتها إلى دويلات طائفية ومذهبية، حتى يستطيعوا إنجاز مشروع التطبيع مع العدو في المنطقة الذي سيفشل و يبقى حبرا على ورق".ودعت اللجنة "الشعب الفلسطيني إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار المقاومة والكفاح المسلح في مواجهة العدو الصهيوني، لأن التجارب أثبتت أن المقاومة الوحيدة القادرة على مواجهة العدو، وتحقيق الإنتصارات عليه كما حصل في جنوب لبنان وقطاع غزة".