وزير الشؤون الاجتماعية: برنامج امان يعمل بشكل صحيح

قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إنّ "برنامج امان يعمل بشكل صحيح، والخلل بازدواجية الاستفادة صُحح، وهو تقني ولم يكن سياسياً او انتخابياً".

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