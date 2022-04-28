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لبنان

وزير الشؤون الاجتماعية: برنامج امان يعمل بشكل صحيح

Lebanon 24
28-04-2022 | 07:10
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قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إنّ "برنامج امان يعمل بشكل صحيح، والخلل بازدواجية الاستفادة صُحح، وهو تقني ولم يكن سياسياً او انتخابياً".
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