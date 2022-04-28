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لبنان

عوده استقبل وزيري الداخلية والاعلام

Lebanon 24
28-04-2022 | 07:23
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة، اليوم في دار المطرانية، وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والإعلام زياد المكاري.
 
المولوي
وقال وزير الداخلية بعد الزيارة: "ككل مرة نلتقي سيدنا المطران الياس عوده تكون الجلسة فيها من السمو والرقي والصفاء الشيء الكثير. تداولنا في كل الأمور التي تهم، لن أقول المواطن إنما الإنسان، حاجات الإنسان في هذا البلد، كيف نعد مستقبلا في هذا البلد بإنسان مؤمن، بإنسان يحب بلده ويحب أخاه الإنسان. من هنا، بعد معايدتكم، أطمئن
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اللبنانيين جميعا أننا نولي اهتمامنا بالوضع ونقوم بكل ما يلزم حتى نؤمن راحة المواطنين".

اضاف: "نتابع المواضيع القانونية بطريقة دقيقة ونتابع كل أمور المواطنين، وكما تعلمون تحضيرات الانتخابات جارية بطريقة جيدة جدا، نحن "على الوقت"، لا بل سبقنا الوقت. ندعو اللبنانيين الى أن يكونوا أولا مؤمنين ببلدهم وبأنفسهم وبطاقاتهم وكلنا معا يمكننا أن نجعل لبنان أحلى".
 
المكاري
ثم استقبل عوده وزير الإعلام المهندس زياد المكاري الذي قال بعد الزيارة: "تشرفت بزيارة سيادة المطران الياس عوده، كانت زيارة تعارف ومعايدة بعيد الفصح. لقد تأخرت زيارتي لظروف تتعلق بالعمل. تكلمنا عن أمور كثيرة، أمور روحية، وجدانية، وما يتعلق بالوطن".
 
اضاف: "وضعت سيدنا في أجواء ما يحصل في وزارة الإعلام وكيف سنتعاطى مع العملية الانتخابية، كما تحدثنا عن مواضيع تتعلق بالشباب اللبناني، وضرورة طرح المشاريع ليبقوا في البلد، لأن هذا النزف يضر بالبلد وبمستقبله. تكلمنا أيضا عن زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان كونها زيارة مهمة جدا للبلد"، مؤكدا ان "البلد بحاجة لعمل وتضامن جميع أبنائه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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