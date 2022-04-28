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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل

Lebanon 24
28-04-2022 | 07:21
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس المقبل في ٥ ايار المقبل في السراي الحكومي. 
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