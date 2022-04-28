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لبنان

أصواته "الحرزانة"... لمن يجيّرها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-04-2022 | 07:25
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لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الزيارات الى دارة النائب السابق سليم كرم الذي اعلن انسحابه من خوض الانتخابات النيابية لهذه الدورة، اذ انه بعد زيارة حزب "القوات اللبنانية" الى منزله، حلّ كل من "حركة الاستقلال" وتيار "المردة" ضيوفا في دارة كرم.
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والزيارات المذكورة صبت جميعها في اطار المحاولة للتنسيق مع كرم بغية الحصول على أصواته الانتخابية التي تعد فاعلة ووازنة في دائرة الشمال الثالثة.

وتؤكد المعلومات ان كرم لم يحسم خياره حتى الساعة، لكن من المرجح ان تذهب أصواته لأحدى القوى الفاعلة في قضاء زغرتا.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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