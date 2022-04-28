أصواته "الحرزانة"... لمن يجيّرها؟

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لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الزيارات الى دارة النائب السابق سليم كرم الذي اعلن انسحابه من خوض الانتخابات النيابية لهذه الدورة، اذ انه بعد زيارة حزب "القوات اللبنانية" الى منزله، حلّ كل من "حركة الاستقلال" وتيار "المردة" ضيوفا في دارة كرم.والزيارات المذكورة صبت جميعها في اطار المحاولة للتنسيق مع كرم بغية الحصول على أصواته الانتخابية التي تعد فاعلة ووازنة في دائرة الشمال الثالثة.وتؤكد المعلومات ان كرم لم يحسم خياره حتى الساعة، لكن من المرجح ان تذهب أصواته لأحدى القوى الفاعلة في قضاء زغرتا.