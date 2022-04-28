جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية...المستقبل لن يقاطع !

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر لمندوبة "لبنان 24" أن "لا قرار من قبل قيادة تيار المستقبل لمقاطعة جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب".

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