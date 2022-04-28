بلدية بيروت: بدء استقبال طلبات مندوبي المرشحين للحصول على تصاريح تخولهم الدخول إلى أقلام الاقتراع

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي:أن دائرة المحافظة في بيروت بدأت في استقبال طلبات مندوبي المرشحين للحصول علىتصاريح تخولهم الدخول إلى أقلام الاقتراع، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الواقع في 29 نیسان 2022 خلال فترة الدوام الرسمي ووفقا للشروط التالية:1- تقديم الطلب من المرشح شخصياً أو من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية تتضمنالاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.2- تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة لهبتقديم الطلبات واستلام التصاريح على أن تُوقع الوكالة من قبل جميع أعضاء اللائحة.3- أن يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية.4- ترتيب أسماء المندوبين على نموذج خاص صادر عن المحافظة وفقا لتسلسل أقلامالاقتراع في الدائرة .أما المستندات المطلوبة فهي كما يلي:-صورة عن الهوية أو عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.-نسخة عن لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب وفقا للجداول الصادرة عن المديريةالعامة للاحوال الشخصية.