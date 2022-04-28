مأساة جديدة.. طفل يقضي غرقاً في أحد الانهر

سقط الطفل أ. ط. العس في نهر بلدة فنيدق. وعمل السكان والجيران على إنتشاله من المياه ولكنه فارق الحياة.



يشار الى أن منسوب نهر فنيدق مرتفع جدا وتياره قوي.

Advertisement