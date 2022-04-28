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لبنان

مأساة جديدة.. طفل يقضي غرقاً في أحد الانهر

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:16
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سقط الطفل أ. ط. العس  في نهر بلدة فنيدق. وعمل السكان والجيران على إنتشاله من المياه ولكنه فارق الحياة.
 
يشار الى أن منسوب نهر فنيدق مرتفع جدا وتياره قوي.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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