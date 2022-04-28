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لبنان

توقيف مطلوبين في الضاحية الجنوبية والحازمية

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:26
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صدر عن قيادة الجيش  ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة معوض – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ص) لإقدامه على الإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، ورمي رمانة صوتية باتجاه المواطنين بتاريخ 17 /8 /2021 في المنطقة المذكورة ما أدّى إلى ترهيبهم.
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كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية الفلسطيني (خ. ق) لإقدامه على تشكيل عصابة مسلحة تقوم بتجارة المخدرات برفقة آخرين، وتوزيعها في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى الإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وإطلاق النار بأماكن وتواريخ مختلفة.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الحازمية – بعبدا، السوري (ع.ج) لإقدامه على الاتجار بالمخدرات، وتعاطيها وحيازته كمية منها، ودخوله إلى لبنان وتجوله دون أوراق ثبوتية.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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