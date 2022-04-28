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لبنان

ضبط "فان" بداخله أربعة أشخاص من التابعية السورية... وهذا ما تبيّن في التحقيق!

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:35
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 25-4-2022 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة والرّصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من ضبط "فان" لنقل الركاب بقيادة:
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ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني)
 وعلى متن الـ "فان" أربعة أشخاص من التابعية السورية، دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر معبر وادي خالد، وهم كلّ من:

- أ. ز. (مواليد عام 1992)

- ج. ب. (مواليد عام 1979)

- ع. ن. (مواليد عام 2004)

- ن. ك. (مواليد عام 1994)

بالتحقيق مع السّائق، اعترف بنقل الأشخاص عبر المعبر المذكور إلى محلّة الكولا، لقاء مبالغ ماليّة.

أودعوا فصيلة الرملة البيضاء، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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