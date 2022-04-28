ضبط "فان" بداخله أربعة أشخاص من التابعية السورية... وهذا ما تبيّن في التحقيق!

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:بتاريخ 25-4-2022 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة والرّصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من ضبط "فان" لنقل الركاب بقيادة:ع. ع. (مواليد عام 1986، لبناني)وعلى متن الـ "فان" أربعة أشخاص من التابعية السورية، دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر معبر وادي خالد، وهم كلّ من:- أ. ز. (مواليد عام 1992)- ج. ب. (مواليد عام 1979)- ع. ن. (مواليد عام 2004)- ن. ك. (مواليد عام 1994)بالتحقيق مع السّائق، اعترف بنقل الأشخاص عبر المعبر المذكور إلى محلّة الكولا، لقاء مبالغ ماليّة.أودعوا فصيلة الرملة البيضاء، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.