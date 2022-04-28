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لبنان

بعد توقيفه في الامارات... الطبيب ريشارد خراط يعود الى لبنان غدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-04-2022 | 08:51
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علم "لبنان 24" من عائلة الطبيب اللبناني ريشار خراط الموقوف في الامارات العربية المتحدة، انه تم الافراج عنه وسيعود الى لبنان غدا.
 
وافادت مندوبة "لبنان 24" ان عائلة خراط تمتنع عن اعطاء اي معلومة او الادلاء باي حديث عن اسباب توقيفه ثم الافراج عنه .
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