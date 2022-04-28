بعد توقيفه في الامارات... الطبيب ريشارد خراط يعود الى لبنان غدا

علم "لبنان 24" من عائلة الطبيب اللبناني ريشار خراط الموقوف في الامارات العربية المتحدة، انه تم الافراج عنه وسيعود الى لبنان غدا.

وافادت مندوبة "لبنان 24" ان عائلة خراط تمتنع عن اعطاء اي معلومة او الادلاء باي حديث عن اسباب توقيفه ثم الافراج عنه .