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لبنان

محافظ البقاع ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي

Lebanon 24
28-04-2022 | 09:09
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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، في مكتبه بسرايا زحلة، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قائد منطقة البقاع العسكرية في الجيش اللبناني العميد محبوب عون، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، العقيد عبد الكريم شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام العقيد جمال جاروش، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد بشارة أبو حمد، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد طوني صليبا،قائد سرية زحلة الاقليمية المقدم ميشال نقولا، آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن الصايغ، آمر مفرزة استقصاء البقاع النقيب علي الحاج دياب ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلّوم. 
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وجرى البحث في موضوع الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها خلال العملية الانتخابية، حيث شدد المحافظ ابو جوده على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون التام بين محافظة البقاع والقضاء المختص والأجهزة الأمنية لضمان امن وسلامة العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، إضافة الى مناقشة خطة تنظيم حركة السير ومنع الازدحام المروري وتكليف الشرطة البلدية تأمين المؤازرة اللازمة بهذا الخصوص.

وفي الختام شدد ابو جوده على ضرورة استنفار كل الجهود والطاقات لإمرار العملية الانتخابية بأمن وسلام باعتبارها استحقاقا وطنياً ودستورياً.
 
 
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