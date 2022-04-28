10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فاتورة تعود لأحد أصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صور.وفي التفاصيل، وصلت قيمة الفاتورة الى 10 ملايين ليرة لبنانية وتضمنت مجموعة من المعطيات والشروط حول كيفية التسديد.وكتب في أسفل الفاتورة ملاحظة تحذيرية تدعو الى تسديد المبلغ المتوجب في الأيام الخمس الاولى من الشهر والا سيتم قطع خطوط الاشتراك في المولد الكهربائي.