Advertisement

لبنان

10 ملايين ليرة... فاتورة "اشتراك" مع تحذير ووعيد (صورة)

Lebanon 24
28-04-2022 | 10:22
A-
A+
Doc-P-946907-637867633922666536.jpg
Doc-P-946907-637867633922666536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فاتورة تعود لأحد أصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صور.
Advertisement

وفي التفاصيل، وصلت قيمة الفاتورة الى 10 ملايين ليرة لبنانية وتضمنت مجموعة من المعطيات والشروط حول كيفية التسديد.

وكتب في أسفل الفاتورة ملاحظة تحذيرية تدعو الى تسديد المبلغ المتوجب في الأيام الخمس الاولى من الشهر والا سيتم قطع خطوط الاشتراك في المولد الكهربائي.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:37 | 2022-04-28
17:15 | 2022-04-28
17:07 | 2022-04-28
17:05 | 2022-04-28
16:51 | 2022-04-28
16:50 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website