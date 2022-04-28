عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس مستمرة (صور)

أعلن الجيش عبر "تويتر"، أنّه "لليوم الخامس على التوالي تتواصل عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس وتشارك في العمليات وحدات من الجيش من قوى البر والبحر والجو إضافة إلى وحدة من قوات اليونيفيل".

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