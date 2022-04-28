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لبنان
بيان لـ"الوفاء للمقاومة" بخصوص الانتخابات ونصرة القدس
Lebanon 24
28-04-2022
|
10:29
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أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان، أن "للقدس رمزيتها، لجهة الهوية والانتماء، ولجهة الموقع والدور، ولجهة المهام والمسؤوليات الفترضة تجاهها. هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومعبر الأنبياء إلى المنطقة والبشرية، وهي عاصمة فلسطين الأبدية، ولأن القدس تمثل عنوانا لفلسطين -قضية الأمة المركزية- فإن نصرتها واجب ديني، وإنساني وحضاري وقومي ووطني وأخلاقي وسياسي".
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أما في الشأن المحلي، فلفتت الكتلة الى أن "الحرص على إجراء الانتخابات النيابية لدورة العام 2022، هو واجب جميع اللبنانيين، وإن إثارة التشكيك وافتعال الاستفزازات والمبالغة في تأويل التطورات والحوادث بهدف خلق مناخات توتر هو تصرف غير مسؤول ومدان لأنه يسهم في إرباك العملية الانتخابية وربما يفضي إلى عرقلة إجرائها"، داعية الجميع إلى "التعاطي بهدوء وكثير من التعقل والتزام القوانين، وعدم الانجرار إلى الانفعال أو إثارة الصخب والفوضى".
وإذ أشارت الى أن "التجاذب بين تحمل المسؤولية والانزلاق خلف المزايدة الشعبوية، هو أمر يلحق ضررا باللبنانيين ومصالحهم وقد يتسبب بهدر فرص لحماية حقوقهم، خصوصا في ما يتصل بالمودعين وأموالهم"، أكدت "وجوب أن تبقى أموال المودعين مصونة في جميع الظروف والأحوال، وعدم جواز المس بها في أي خطة تضعها الحكومة أو برنامج تعاف اقتصادي أو اتفاق تبرمه مع أي جهة، وكذلك في أي إجراء مؤقت أو دائم ذات صلة"، لافتة الى أنها "أعدت اقتراح قانون معجل مكرر حماية لأموال المودعين من كل أضرار التجاذبات ومحاولات الالتفاف على هذا الحق وأصحابه".
ودعت "الحكومة اللبنانية إلى متابعة فاجعة المركب وضحاياه في الشمال، بمسؤولية وجدية قانونيا وإنسانيا وملاحقة التحقيقات وصولا إلى تحديد واضح للوقائع والمجريات والمترتبات اللازمة على كل من يظهره التحقيق ضالعا في التسبب بهذه الكارثة"، معربة عن تضامنها "الكامل مع ذوي الضحايا والمصابين"، متقدمة منهم بـ"أحر التعازي والمواساة".
ودانت الكتلة ونددت "بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية الموصوفة والمتمادية ضد سوريا"، ورأت في "صمت مجلس الأمن إزاءها تشجيعا على العدوان وتهديدا لأمن سوريا ولبنان والمنطقة".
وجددت إدانتها "للسياسات الأمريكية الراعية للارهاب ولإثارة الاضطرابات في مناطق وبلدان مختلفة في منطقتنا والعالم بصورة مباشرة أو غير مباشرة"، معتبرة أن "الإدارة الأمريكية تسعى دائما لإخضاع الشعوب والدول لمصالحها من أجل تقوية نفوذها وهيمنتها، وهي تمارس دور البلطجي والجلاد ضد كل من ينشد التحرر أو يرفض الخضوع لها، ولا تتورع عن استخدام الكذب والتضليل والتنكر للمبادىء والقيم من أجل تسويق مصالحها على حساب الآخرين، وتبرير عدوانيتها ورعايتها للارهاب. هذا ما نشهده في دعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وفي شراكتها لتحالف العدوان على اليمن، وما شهدناه كذلك في سياساتها ضد إيران بعد الثورة وفي رعاية داعش وإرهابها ضد العراق وسوريا وشعبيهما".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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