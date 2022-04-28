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لبنان

قوات الاحتلال خطفت راعيا من منطقة النقار

Lebanon 24
28-04-2022 | 10:52
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 اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي  ظهر اليوم، على خطف راعي الماشية المواطن م.ح من منطقة النقار في مزارع شبعا المحتلة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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النقار

مزارع شبعا

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