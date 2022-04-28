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لبنان

قطع السير على الطريق العام في شارع الحمرا لهذه الاسباب!

Lebanon 24
28-04-2022 | 10:58
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قطع اصحاب المحال التجارية في شارع الحمرا الرئيسي، الطريق العام احتجاجا على ازدياد ظاهرة انتشار المتسولين في الشارع التجاري، وغياب اي معالجة جدية لتلك الظاهرة من قبل المسؤولين. 
 
وناشدوا محافظ بيروت القاضي مروان عبود والبلدية ايجاد الحل لانتشار المتسولين في الحمرا وازدياد عمليات النشل والسرقة والاشكالات بين المجموعات المتسولة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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