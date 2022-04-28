قطع السير على الطريق العام في شارع الحمرا لهذه الاسباب!

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قطع اصحاب المحال التجارية في شارع الحمرا الرئيسي، الطريق العام احتجاجا على ازدياد ظاهرة انتشار المتسولين في الشارع التجاري، وغياب اي معالجة جدية لتلك الظاهرة من قبل المسؤولين.وناشدوا محافظ بيروت القاضي مروان عبود والبلدية ايجاد الحل لانتشار المتسولين في الحمرا وازدياد عمليات النشل والسرقة والاشكالات بين المجموعات المتسولة.