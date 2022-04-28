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لبنان

بعد الأخبار المتداولة عن تهديد عسكريين في البقاع من قبل العصابات... هذا ما أكده مصدر أمني

Lebanon 24
28-04-2022 | 11:42
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أكد مصدر أمني لـ"لبنان ٢٤" أن لا صحة للأخبار المتداولة عن تهديد عسكريين في البقاع من قبل العصابات.
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