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لبنان

قاسم هاشم: إقدام العدو على خطف راع من حدود مزارع شبعا يؤكد مرة جديدة طبيعته الهمجية العدوانية

Lebanon 24
28-04-2022 | 11:46
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علق  النائب قاسم هاشم على خطف العدو الصهيوني للراعي اللبناني ماهر حمدان، وقال في تصريح: "مرة جديدة يؤكد العدو الاسرائيلي طبيعته الهمجية العدوانية وقرصنته بإقدامه على خطف راع من حدود مزارع شبعا لا لسبب الا لانه يتواجد على ارضه اللبنانية اكانت محررة او في الجزء المحتل، لان واقع الاحتلال لن يبدل من حقيقة هوية الارض وحق اصحابها بالوصول اليها".
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اضاف: "ان ما حصل يتطلب تحركا من وزارة الخارجية لوضع حد لهذه الغطرسة واعادة الشاب اللبناني فورا، وما يجري برسم المنظمة الدولية المتمثلة بقوات اليونيفيل والتي تتواجد في المنطقة ذاتها التي حصلت فيها والتي يجب ان تواجه هذا الخرق والانتهاك للسيادة الوطنية، فمهما حاول العدو ارهاب اهلنا سيبقى شعبنا اكثر اصرارا على تحرير ارضه واستعادتها من رجس الاحتلال لتعود لاصحابها وضمن السيادة الوطنية".
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