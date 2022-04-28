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لبنان

لليوم الخامس على التوالي.. عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس لا تزال مستمرة

Lebanon 24
28-04-2022 | 12:00
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، انه "لليوم الخامس على التوالي تتواصل عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس، وتشارك في العمليات وحدات من الجيش من قوى البر والبحر والجو إضافة إلى وحدة من قوات اليونيفيل".
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