لليوم الخامس على التوالي.. عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس لا تزال مستمرة

لليوم الخامس على التوالي تتواصل عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس وتشارك في العمليات وحدات من الجيش من قوى البر والبحر والجو إضافة إلى وحدة من قوات اليونيفيل.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/YIO0B85vxg
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 28, 2022
لليوم الخامس على التوالي تتواصل عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس وتشارك في العمليات وحدات من الجيش من قوى البر والبحر والجو إضافة إلى وحدة من قوات اليونيفيل.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/YIO0B85vxg