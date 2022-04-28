شاهدوا اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد "قارب الموت"

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد القارب الذي غرق قبالة الشاطئ في منطقة الميناء طرابلس.



وفي حين لقي عدد من الركاب حتفهم مباشرة، تظهر الفيدوهات أن دورية من الجيش تمكنت من سحب عدد من الركاب الذين كانوا على وشك الغرق، فيما بقي عدد آخر مفقودًا مع استمرار البحث عنهم منذ عدة ايام.

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