شاهدوا اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد "قارب الموت"

اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد القارب الذي غرق قبالة الشاطئ في منطقة الميناء طرابلس#lebanon24 pic.twitter.com/RGUz36GzE3
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 28, 2022
اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد القارب الذي غرق قبالة الشاطئ في منطقة الميناء طرابلس#lebanon24 pic.twitter.com/RGUz36GzE3
اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد القارب الذي غرق قبالة الشاطئ في منطقة الميناء طرابلس#lebanon24 pic.twitter.com/uXbr79oXqJ
— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 28, 2022
اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد القارب الذي غرق قبالة الشاطئ في منطقة الميناء طرابلس#lebanon24 pic.twitter.com/uXbr79oXqJ