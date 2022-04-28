مولوي عرض الأوضاع مع ترزيان ونحاس وأبي خليل واستقبل صادق الصباح

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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، النائب هاغوب ترزيان وتم البحث في شؤون انمائية تتعلق بمدينة بيروت.والتقى النائب نقولا نحاس، ثم النائب سيزار ابي خليل وجرى البحث بالأوضاع الراهنة.والتقى مولوي المنتج صادق الصباح الذي شكره على المساعي الحثيثة التي بذلت لتحرير محاسب الشركة الذي كان مخطوفا في بعلبك.