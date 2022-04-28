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لبنان

شيخ العقل التقى سفير قطر وتأكيد دور الأشقاء العرب في استعادة الأمل بلبنان

Lebanon 24
28-04-2022 | 12:37
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت، اليوم، السفير القطري ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي. 

خلال اللقاء، تم البحث في "العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها وتأكيد دور الأشقاء العرب في استعادة الأمل بلبنان".
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وكان أبي المنى زار، مساء أمس، بلدة بعقلين، يرافقه وفد كبير من المشايخ، في مقدمهم الشيخان أبو زين الدين حسن غنام وأبو نعيم محمد حلاوي، رئيس مؤسسة "العرفان التوحيدية" الشيخ نزيه رافع، وأعضاء من المجلس المذهبي.
 
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