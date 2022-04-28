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لبنان

اللواء ابراهيم يوضح سبب إيقاف منصة الامن العام.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-04-2022 | 13:08
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قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إن "منصة تسجيل جوازات السفر لديها حجوزات حتى نيسان 2023 وبعدها سينفذ المخزون الى حين فتح الاعتمادات المطلوبة".
ولفت في حديث لقناة "الجديد" إلى أنه "اوقفنا عسكريين نتيجة تسهيل عمل سماسرة، وستتم احالتهم الى المجلس التأديبي، واصبح تغيير اي موعد حجوزات مرتبط بالمدير العام شخصيا". 
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وكان قد صدر بيان عن المديرية العامة للأمن العام أعلنت فيه اضطرارها الى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27/4/2022 حفاظا على صدقية الامن العام امام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، وذلك الى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الاموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، مع العلم ان كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا. 
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