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لبنان

سامي الجميل خلال عرض "الكتائب" مشروعه الانتخابي: نؤمن بأن التحدي كبير بوجود سطوة السلاح على الدولة

Lebanon 24
28-04-2022 | 13:16
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لفت رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى أن "أي طرح للتقدم للانتخابات يجب أن يحمل مشروعا وليس فقط كلاما فارغا ورنانا".
 
وقال خلال عرض حزب الكتائب، اليوم، مشروعه الانتخابي: "بالنسبة لنا تتطلب الانتخابات أمرين: الأمر الأول هو المشروع الواضح، والثاني هو المحاسبة على الأداء"، مشددا على أن "المطلوب من كل مواطن أن يحكم على الأداء ويحاسب عن الماضي ويحكم على المشروع المستقبلي".
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وجزم الجميل بأن "مشروع لبناني" الذي يقدمه حزب الكتائب هذا العام هو مشروع صنع في لبنان وعلى مساحة 10452 كلم، لا في الخارج"، مؤكدا أن "هذا المشروع متكامل يتضمن المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورؤيتنا للتربية والصحة والبيئة وحقوق الإنسان وكل ما يتعلق بالديمقراطية وإعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة".
 
وقال: "اننا نؤمن بأن التحدي كبير بوجود سطوة السلاح على الدولة"، مشددا على "ضرورة إصلاح النظام وتطويره"، معتبرا أنه "خلال خوض المعارك الكبيرة فإن اللامركزية هي الخطوة الأولى التي سنخوض معركتها في اليوم التالي للانتخابات كي يكون لكل منطقة استقلاليتها المالية ولأخذ القرارات اللازمة المتعلقة بحياة الناس، وبهذه الطريقة يستعيد الشعب حدا أدنى من عافيته وقدرته على العيش بشكل أفضل".
 

 
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